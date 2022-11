Egringen - Wegen eines Wasserrohrbruchs wurde die Feuerwehr am Dienstagabend in die Feuerbachstraße in Egringen gerufen. Mit zwei Fahrzeugen stellte die Abteilung Egringen der Freiwilligen Feuerwehr Efringen-Kirchen unter Abteilungsleiter Bernd Medam sicher, dass das mitten auf der Straße austretende Wasser nicht in umliegende Häuser eindringen konnte und sicherte den Verkehr. Gegen 22 Uhr am Abend war der Schaden so weit eingedämmt, dass kein Wasser mehr ausdringen konnte.