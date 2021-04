Efringen-Kirchen Weg der Hoffnung

Der Weg führte von der Kirche vorbei am Pfarrhaus, entlang am Kirchenpfad zu einer Station mit Abendmahl zum Mitnehmen. Beim Tiergehege gab es neben der schönen Aussicht auch das Vaterunser zum Lesen und zum Anhören mittels QR-Code. An der nächsten Station durfte man sich das Osterlicht entzünden und der Weg führte weiter am Röhrenbrunnen vorbei, der von den Landfrauen Blansingen und der Freiwilligen Feuerwehr Österlich dekoriert worden war. Die auf dem Weg gesammelten Blümchen und Steine konnten von den Kindern und Familien an einem Kreuz bei der Kirche abgelegt und hineingesteckt werden. So entstand eine Verbundenheit und ein Gefühl der Gemeinschaft – trotz Abstand, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Kirchengemeinderat (KGR) Bad Bellingen, Blansingen, Kleinkems, Welmlingen hatte die Inspiration vom Osterweg Mappach erhalten. Kurzfristig wurde der Blansinger Weg konzipiert und die Idee umgesetzt. Man habe dazu beitragen wollen, dass die Menschen einen Lichtblick und etwas Hoffnung in der bestehenden Pandemie bekommen.