Efringen-Kirchen: Weg geht aus der Dunkelheit ins Licht

Mit der Kreide im Behälter darf gemalt werden. Foto: Daniel Hengst

Start ist am Wanderparkplatz „Am alten Weg“ am Waldrand Wintersweiler – auch bekannt als Fasnachtsfeuerplatz von Wintersweiler. Insgesamt sind neun Stationen am Weg entlang verteilt.

Wer will, kann sich am Start einen Flyer mitnehmen, dieser ist allerdings nicht unbedingt zwingend erforderlich, denn der Weg ist ausgeschildert. „An der ersten Station geht es darum, auf den Weg Jesu zurückzuschauen und sich zu erinnern, was mit Jesus passiert ist“, erklärt Braukmann. Als Aufgabe gilt es, sich paarweise zu finden, wobei eine Person rückwärts, die andere vorwärts geht. Beim Rückwärtslaufen geht es um Vertrauen sowie den anderen Blickwinkel. Gegenseitig kann man sich berichten, was aus den beiden unterschiedlichen Blickrichtungen zu sehen ist.

Vom Waldrand geht es noch einmal kurz in den Wald. Nicht vergessen: Licht an! Foto: Daniel Hengst

An der zweiten Station geht es bereits um das letzte Abendmahl. Dafür ist ein Tisch mit Bänken aufgestellt. Am Anfang gehe es immer tiefer in den Wald. „Wir gehen damit im übertragenen Sinn ins Dunkle“, erklärt der Pfarrer. Denn was an den Wegstationen kommt, das ist die Verurteilung, das Kreuz und das Grab.