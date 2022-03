Efringen-Kirchen „Wege aus der Eskalation finden“

In ihren Wortbeiträgen benennen der katholische Pfarrer Martin Karl, die evangelische Pfarrerin Johanna Pähler und Ulrich Schneider, Gemeindeältester der evangelischen Chrischona-Gemeinde, die Angst vor dem Krieg, nicht nur in der Ukraine und Russland, sondern in ganz Europa. „Wir haben Angst vor dem Krieg, der so viel Leid bringen wird. Wir beten für all die Verantwortlichen in Russland, der Ukraine, Belarus, den USA und der EU, dass sie Wege aus der Eskalation finden“, liest Pfarrer Karl. Der Aufruf zur Abrüstung in Worten und Taten ist zentral in dem von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) entwickelten Friedensgebets. Die Idee eines Gemeindeglieds, für den Frieden auch in Efringen-Kirchen zu beten, habe man gern aufgegriffen, sagt Pfarrerin Pähler im Anschluss an das Gebet. Angedacht sei, diese Gebete nun regelmäßig durchzuführen, zumindest während der Passionszeit, „eine besonders klingende und geeignete Zeit“. Überzeugt von der gemeinsamen, konfessionsunabhängigen Initiative ist auch Ulrich Schneider von der Chrischona-Gemeinde. „Ich finde gut, dass wir das gemacht haben.“ Angesichts aller Ohnmacht gegenüber dem Kriegsgeschehen vereine einen die Hoffnung und die Zuversicht, dass das Gebet erhört werde, sagt er.