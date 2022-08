Egringen (bea). Der Beschaffung eines neuen Einsatzfahrzeugs für die Abteilung Egringen der Freiwilligen Feuerwehr Efringen-Kirchen zum Preis von rund 53 500 Euro hat der Gemeinderat am Montag einstimmig zugestimmt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Mittleres Löschfahrzeug (MLF), in dem sechs Feuerwehrleute transportiert werden können. Für die Beschaffung des MTW wurden 45 000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt. Die nun notwendige überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 8500 Euro fand aber den einmütigen Rückhalt der Räte. Das neue Fahrzeug ersetzt das Löschfahrzeug 8/6 (LF 8/6) mit dem bisher bis zu neun Feuerwehrleute transportiert werden konnten. Für dessen Verkauf wird mit Einnahmen in Höhe von rund 10 000 Euro gerechnet, mit denen die Mehrausgaben gedeckt werden sollen. „Wir werden jetzt mit vielen geplanten Investitionen dasselbe erleben“, merkte Karl-Friedrich Hess in Bezug auf die höheren Kosten an. „Es wird Zeit, dass wir und Gedanken um eine Priorisierung machen.“