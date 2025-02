Feuerwehrabteilung Kleinkems

Die Abteilung

hat 24 aktive, davon fünf weibliche Mitglieder, sieben Atemschutzgeräteträger, drei Kameraden in der Tagesalarmgruppe, vier Wehrleute in der First-Responder-Gruppe und einen Kameraden in der Drehleitergruppe. Zwei Mitglieder sind in der Jugendwehr und zwei Kameraden in der Altersmannschaft.

Kontakt:

Kommandant Steffen Heitzler, Internet: www.ffw-efringen-kirchen.de