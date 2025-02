Die Eigentümer eines Hauses an der Straße „In der Vorstadt“ in Istein bemerkten am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr einen Kaminbrand und alarmierten die Feuerwehr, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Brand im Kamin konnte rasch gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Es sei kein Sachschaden entstanden. Neben der Feuerwehrabteilung Istein und der Polizei war auch ein Kaminfeger vor Ort.