Der Nachfolger von Clemens Pfahler heißt Marco Wenk. Wann er seine Aufgabe als Hauptamtsleiter übernimmt ist eine Sache der Abstimmung zwischen der Gemeinde Efringen-Kirchen und der Stadt Lörrach – angepeilt wird der 1. Juli. Wenk ist in der Lerchenstadt Teamleiter Liegenschaften und Forst sowie Grundstücksverwaltung. Der 32-Jährige wurde am Montagabend in der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung gewählt. Wenk wurde im vergangenen Jahr bei seiner ersten Kandidatur auf Anhieb in den Gemeinderat gewählt. Dabei erhielt er auf der Liste von CDU/Unabhängige die fünftmeisten Stimmen. „Über das Ergebnis und den Einzug in den Gemeinderat habe ich mich sehr gefreut“, sagte Wenk auf Nachfrage. Seine Ziele werde er weiterhin verfolgen. „Zwar wechsle ich die Seite vom Gemeinderat in die Verwaltung, aber auch als Hauptamtsleiter bin ich dem Wohl der Gemeinde verpflichtet und will mich dafür einsetzen.“ Der Lörracher Teamleiter stammt aus Efringen-Kirchen und machte dort die Mittlere Reife. Dann begann Wenk eine Ausbildungsstelle bei der Gemeinde zum Verwaltungsfachangestellten. An der Fachhochschule Kehl folgte der Bachelorstudiengang Public Management. Im Anschluss begann er bei der Stadt Rheinfelden und war dort für das Ressort Liegenschaften und Forst zuständig. Vor vier Jahren wechselte er zur Stadt Lörrach, dort ist er seither Teamleiter des Ressorts. „Persönlich wollte ich mich weiterentwickeln und habe eine neue Herausforderung im Berufsleben gesucht“, sagte Wenk beim Telefongespräch. Die frei werdende Stelle des Hauptamtsleiters in Efringen-Kirchen habe sich angeboten. „Für die Stelle war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, erklärte Wenk.