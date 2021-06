Efringen-Kirchen Weitere Impftermine

Efringen-Kirchen. Für alle, die am 25. Mai in der Mehrzweckhalle erstmals mit Moderna geimpft worden sind, findet der zweite Impftermin am 6. Juli statt. „Bitte kommen Sie zu der Zeit, die Ihnen mitgeteilt wurde, in die Mehrzweckhalle in Efringen-Kirchen“, so der Aufruf der Organisatoren. Es wird zudem darum gebeten, den Impfausweis sowie die Krankenkassenkarte mitzubringen. Für alle, die am 1. Juni erstmals mit Moderna geimpft worden sind, findet der zweite Impftermin am 13. Juli statt.