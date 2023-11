Efringen-Kirchen: „Welt voller Zauber und Fantasie“

In diesem Jahr entführt der Egringer Musikverein seine Konzertgäste „ in eine Welt voller Zauber und Fantasie“, wie einer Mitteilung des Vereins zu entnehmen ist. Das Konzert findet am Samstag, 25. November, ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Efringen-Kirchen statt.

Dirigent Carl-Philipp Rombach hat unter dem Motto „Mythen und Legenden“ ein sehr interessantes und abwechslungsreiches Programm für die Freunde und Liebhaber der Blasmusik zusammengestellt. Eröffnet durch die Fanfare aus Richard Strauss ungleich längeren Tondichtung „Also Sprach Zarathustra“ ziehen die Musiker zum Träumen auf die „Grüne Insel“. Rolf Rudins selten gespieltes „Der Traum des Oenghus“ erzählt von den nebelverhangenen Hügeln Irlands.