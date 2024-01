Efringen-Kirchen: Wenig Gegenliebe für Haushalt 2024

Mauer wird saniert

In Welmlingen wurde bedauert, wie Ortsvorsteher Richard Ludin im Gespräch mit unserer Zeitung wiedergab, dass nicht alles, was beantragt, auch in den Haushalt aufgenommen wurde. Die Reparatur am Bushaltestellenhäuschen wurde, obwohl bereits in die Haushalte 2022 und 2023 eingestellt, erneut verschoben. Die Sanierung der Mauern an der Alten Landstraße sollen umgesetzt werden. Dafür wurden 150 000 Euro eingestellt. Gestrichen wurden 5000 Euro für Hochwasserschutzmaßnahmen am Lettenbach. Diese Arbeiten fallen jetzt in die Gesamtkosten der Gemeinde für Hochwasserschutz. Angemeldet wurde auch eine regelmäßige Begutachtung des Bachbettes des Lettenbaches und des Haselbaches. Die Kosten zur Ableitung bei Starkregen am Egringer Weg/Mühlenweg wurden bereits in den Haushalten 2022 und 2023 eingestellt.