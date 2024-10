Efringen-Kirchen: Weniger Börsenbesucher nehmen viel mehr Waren als im Vorjahr mit

Bereits im ersten Jahr wurden die Akteure für ihr Engagement mit dem großen Umweltpreis des Landkreises ausgezeichnet. Die Veranstaltung ist beliebt. Bereits vor der Öffnung warteten viele Interessierte vor der Türe. An langen Tischen waren die am Morgen vorbeigebrachten Waren ausgelegt. Es ging extrem fix: Eben noch dutzende Töpfe und Pfannen drauf, ruck zuck war der Tisch leergefegt. Auch Kleidungsstücke und Handtaschen waren sehr gefragt. Begehrt waren vor allem Spielsachen. Armin Schweizer, der die Börse organisiert, wurde von 30 Helfern unterstützt.

Der Rest werde in die Kleiderkammer und an die Rumänienhilfe weitergegeben. Auch die Arbeiterwohlfahrt wird mit Sachspenden bedacht, erklärte Schweizer. Nach Abzug aller Kosten verbleibt der Rest in der Efringer SPD Kasse.