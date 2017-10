Efringen-Kirchen „Weniger Druck auf Pipeline“

Von Clemens Leutz

Schon bald nach der Eröffnung des Kinderhauses in Efringen-Kirchen stellte sich heraus, dass es eigentlich zu klein ist. Die Gemeinde wird mit einer baulichen Maßnahme reagieren müssen – das steht außer Frage. Allerdings ließe sich das Volumen durch den Einsatz von Tagesmüttern verringern.

Efringen-Kirchen. Seit dem Jahr 2013 haben alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Neben dem Bau von Kitas wünschte der Gesetzgeber auch das Einbeziehen von Tagesmüttern. Verena Supper und Sabrina Brüstle vom Fachdienst Kindertagespflege beim Familienzentrum Wunderfitz in Weil am Rhein erläuterten am Montag im Gemeinderat, wie das „System“ Tagesmutter funktioniert.

Der Landkreis hat die Aufgabe, qualifizierte Tagesmütter bereitzustellen, an vier Fachdienste Kindertagespflege übergeben. Der von Verena Supper geleitete Zweig in Weil am Rhein hat einen Einzugsbereich bis ins Kandertal und im Rebland bis Schliengen. Die Fachdienste qualifizieren Tagesmütter, vermitteln, begleiten und beraten sie, sorgen für Fortbildungen und sind Ansprechpartner für Eltern, erklärten Supper und Brüstle. Die Nachfrage nach Tagesmüttern sei in Efringen-Kirchen groß. In Abendkursen dauert die Ausbildung zur Tagesmutter, die mit einer Art Prüfung abschließt, rund 14 Monate mit 160 Unterrichtseinheiten.

Verena Supper und Sabrina Brüstle warben gleichzeitig darum, dass die Gemeinde, ähnlich wie Eimeldingen und weitere Kreiskommunen, diese Art der Kleinkindbetreuung subventioniert. Eimeldingen erhöhte jüngst sogar den Zuschuss. Dort bekommen die Tagesmütter für ein betreutes Kind in der Stunde künftig statt zwei Euro drei von der Gemeinde. Weitere 5,50 Euro steuert das Landratsamt je Stunde und Kind bei.

Eine Alternative zu diesem Modell wäre die Platzpauschale. Dabei würden die Tagespflegepersonen einen festen Platz für unter Dreijährige anbieten und dafür jeweils 100 Euro pro Monat erhalten, egal ob er belegt ist oder nicht. Pro Tagespflegeperson kann für bis zu fünf Kinder die Platzpauschale beantragt werden.

Beide Modelle hätten für die Gemeinde Vorteile, schilderten Verena Supper und Sabrina Brüstle. So habe die Kommune keinen Organisationsaufwand, und an ihr blieben auch keine Personal- und Raumkosten hängen. Und Eltern hätten die Chance, flexiblere Betreuungszeiten als in der Kita nutzen zu können, etwa auch am Wochenende. Eltern, die für ihre Kinder einen familiären Rahmen bevorzugten, wären ebenfalls besser bedient.

Bei den Gemeinderäten kam die Vorstellung gut an. So hielt Peter Buckmann die Tagesmütter für förderungswürdig, und Bürgermeister Philipp Schmid fand, „so kriegen wir Druck aus der Pipeline“. Das Modell werde die Gemeinde weiter verfolgen. Ein förmlicher Beschluss war nicht zu fassen.