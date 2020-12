Efringen-Kirchen „Wenn alle zusammenstehen, schaffen wir es“

Frage: Wie haben Sie den ersten Lockdown in Frühjahr wahrgenommen? Was waren im Rathaus die großen Veränderungen?

Die ersten Tage waren schon sehr seltsam. Es war so eine diffuse Mischung aus Unbehagen, gespannter Erwartung und auch einer großen Portion Respekt vor der dynamischen Entwicklung. Plötzlich war man mit Organisations- und Handlungsfragen konfrontiert, die keiner von uns in der Verwaltung so schon mal erlebt hatte. Wir haben dies aber sehr schnell und wie ich glaube auch sehr professionell in den Griff bekommen.

Wir haben uns schnell dafür entscheiden, ein rollierendes System aus Präsenzarbeit, Homeoffice, Freistellung und Urlaubsgewährungen einzuführen. Das hat im Großen und Ganzen sehr gut geklappt. Insbesondere die Praxis der festen Terminvergabe bei den Sachbearbeitern ist von der Bevölkerung ausgesprochen positiv aufgenommen worden.

Frage: Welche Reaktionen gab es damals seitens der Bürger?

Bis auf ganz wenige Ausnahmen haben die Bürgerinnen und Bürger mit viel Verständnis, Einsicht und Disziplin reagiert. Dies lag mit Sicherheit auch daran, dass Bund und Land am Anfang der Pandemie zumindest gefühlt an einem Strang gezogen haben und die Regelungen übersichtlich waren. Dies hat für das ganz wichtige Gefühl der subjektiven Sicherheit gesorgt.

Frage: Inzwischen sind wir im zweiten Lockdown. Hat sich die Stimmung gewandelt?

Ja, das hat sie zweifelsohne. Wie ich schon gesagt habe, ist es in Krisensituationen ungemein wichtig, klare Entscheidungen zu treffen, diese zu kommunizieren und dann auch durchzuhalten. So gut wie dies im Frühjahr noch funktionierte, so konfus wurde dies dann Richtung „zweite Welle“ im Herbst. Ich glaube, dass die Bevölkerung derzeit nichts so dringend nötig hat, wie klare Ansagen, konsequente Umsetzung und faktenbasierte, unaufgeregte und realistische Informationen.

Die absolute Mehrheit der Bevölkerung ist sich meines Erachtens auch weiterhin durchaus bewusst, dass es auf die konsequente Einhaltung der Regeln ankommt. Diese grundpositive Haltung gilt es zu fördern und zu festigen. Dass dies sowohl von der Berufspolitik in Zeiten anstehender Wahlen als auch von ideologischen Wirrköpfen und Trittbrettfahrern im außerparlamentarischen Raum aus reinem Eigennutz nicht beachtet wird, das macht mir wirklich größte Sorgen.

Frage: Die Verwaltung ist – wenn auch in angepasster Form – in der Krise handlungsfähig geblieben. Gab es trotzdem größere Maßnahmen oder Projekte, die aufgrund der Corona-Krise auf Eis gelegt werden mussten?

„Auf Eis gelegt“ – abgesehen von der Klausurtagung des Rates – eigentlich nicht. Man sollte aber bedenken, dass die meisten Projekte in einer Kommune von der Abstimmung mit anderen Behörden, Funktionsträgern und Gremien abhängen. Wenn aber nunmehr diese ausnahmslos nur noch in einem Krisenmodus mit „Rumpfbesetzung“ arbeiten, so wird es ungemein zäh und schwierig, hier große Fortschritte zu erzielen. Gleichwohl hat die gesamte Verwaltung selbstverständlich an vielen Projekten vorbereitend auf die Nach-Coronazeit weitergearbeitet.

Gerade hier möchte ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Verwaltung, den Kindergärten, Werkhof, der Feuerwehr und allen die ich jetzt nicht aufgezählt habe meine größte Anerkennung und Respekt für die Leistungen in den zurückliegenden neun Monaten aussprechen. Sie können zu Recht alle stolz auf sich sein!

Frage: Wir sind derzeit noch mitten in der Pandemie, gerade mit Blick auf Themen wie den Haushalt braucht es aber auch einen gewissen Blick nach vorne. Wie wird sich die Gemeinde aus Ihrer Sicht in den kommenden Jahren durch Corona verändern beziehungsweise verändern müssen?

Man kann das recht knapp umreißen: Geld allein ist nicht alles – aber ohne Geld ist alles nichts. Die Finanzsituation sieht – Stand heute – düster aus. Tragfähige Prognosen insbesondere hinsichtlich der Einnahmenentwicklung sind eigentlich nicht möglich. Mit größter Sorge sehe ich hier gerade dem Zeitpunkt entgegen, an welchem die Insolvenzantragspflicht wieder „scharf geschaltet“ wird. Dann erwarte ich wirklich unangenehme Überraschungen, die von uns in Rat und Verwaltung noch einige Kreativität gerade in den kommenden Haushaltsjahren nach 2021 verlangen werden.

Gleichwohl bin ich aber auch der Auffassung, dass durch Corona die notwendigen Anstöße zu Veränderungen an den Denkansätzen gegeben wurden. Es liegt jetzt an uns, den politisch Verantwortlichen, diese Ansätze auch zu formulieren und umzusetzen. Insofern sollten wir Corona auch einmal als Chance begreifen, unsere „lieb gewonnenen“ Ansichten, Überzeugungen und Blockaden kritisch zu überprüfen und zu hinterfragen.

Frage: Zuversicht oder Skepsis? Wie blicken Sie den kommenden Monaten persönlich entgegen?

Mit unverhohlener Zuversicht! Ich bin mir sicher, dass wir Mitte 2021 aus der Krise herauskommen müssten und wir die gemachten Erfahrungen und Lehren dann für zukünftige Stresssituationen umsetzen können (vorausgesetzt, man ist willens diese Lehren auch zu ziehen). Bis dahin ist es zwar noch ein gehöriges Stück Weg, aber wenn wir alle zusammenstehen, dann schaffen wir das auch.

Zuversicht auch deshalb, da ich glaube, dass die große Mehrheit der Bevölkerung zum einen genau dieses Ziel erreichen will und zum anderen die Leute viel einsichtiger, disziplinierter und selbstständiger sind, als es ihnen von vielen „Experten“ und den „Großkopferten“ gemeinhin zugetraut wird.