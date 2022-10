Efringen-Kirchen Wenn am Abend die Kasse leer ist

„Dieses Jahr ist es extrem“

Man sage ja gar nichts, wenn Spaziergänger ein paar Nüsse mitnähmen, bevor sie überfahren werden, sind Krumm und seine Frau Renate sich einig. Anders sei dies, wenn jemand schon mit einer großen Tasche anreise. Auch mehr Aufklärung tue not, so Krumm. Vielen sei womöglich nicht klar, dass ein freistehender Baum am Straßenrand einen Besitzer habe.

Nachdem auch am Obststand der Krumms vor dem Haus vieles unbezahlt mitgenommen wurde, wird dieser jetzt nur noch nach draußen gestellt, wenn auch jemand im Haus ist. Etwas weniger schlimm ist die Lage in Egringen, glaubt man Hubert und Ilse Heller, die hier gleich an der Durchfahrtsstraße einen üppig bestückten Stand mit Äpfeln, Trauben, Nüssen und Marmeladen stehen haben.

Tatsächlich würde auch bei ihnen immer wieder etwas fehlen in der Kasse, es falle aber im Vergleich zum Verkauften nicht allzu sehr ins Gewicht.

„Kein Kleingeld dabei“

Allerdings sind die Hellers auch wachsam. Seit er sich einmal deutlich bemerkbar gemacht habe, taucht etwa ein Auto, das früher immer wieder an seinem Stand „Station“ machte, nicht mehr auf. Auch habe er schon Leute angesprochen, die etwas genommen, aber nichts ins Kässchen geworfen hatten. Die Antwort: „Ich wusste gar nicht, dass das was kostet“, oder auch: „Ich habe heute kein Kleingeld dabei“.