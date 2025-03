Efringen-Kirchen: Wenn das Moos an einem Felsen aus dem Foto herauswächst

Anklage wegen Terrorismus Litauen: Russischer Geheimdienst hinter Brandanschlag

Im Mai 2024 gerät in Litauen aus unbekannten Gründen ein Möbelhaus in Brand - ähnlich wie zuvor eine Markthalle in Polen. Doch wer steckt dahinter? Die Behörden sind nun sicher: Handlanger Russlands.