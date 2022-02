Efringen-Kirchen Wenn das Wasser steigt

Im HWAEP sind alle örtlich relevanten Informationen zusammengestellt. Als kritische Objekte werden für Efringen-Kirchen Brücken und Unterführungen an den Bächen (Hodbach, Engebach, Feuerbach, Haselbach und Lettenbach) aufgeführt. Weitere Engstellen, etwa vom Wasserzufluss überforderte Verdolungen, seien im EroL-Dokument festgehalten. Als Indikatoren für kritische Entwicklungen werden unter anderem die Wetterdaten des deutschen Wetterdienstes, die Niederschlagsmengen an den Messstellen der Gemeinde, die Rheinpegel in Rheinweiler und Basel und der Durchfluss am Stauwehr Märkt überwacht (Monitoring). Im Ernstfall erfolgt dann die Reaktion, gestaffelt in verschiedene Alarmstufen: die Warn-, die Kontroll- und die Abwehrphase. In der Warnphase muss die Erreichbarkeit der Entscheidungsträger sichergestellt werden, heißt es in dem Plan. Ab der Kontrollphase wird eine regelmäßige Lagebesprechung einberufen, das Ordnungsamt warnt Schulen, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen und Veranstalter vor der drohenden Gefahr. In der Abwehrphase folgt die Hochwasserbekämpfung unter anderem mit Sandsäcken, dem Einsatz von Baumaschinen und Straßensperren. Das Notfallmanagement übernimmt eine vom Bürgermeister einberufene Lenkungsgruppe. Mit den ortsansässigen Unternehmen habe man sich auf Zusammenarbeit verständigt, erläuterte Haberstroh auf Nachfrage aus dem Rat. So halte unter anderem das Kalkwerk in Istein im Notfall Sandsäcke bereit. Der Gemeinderat nahm den Alarmplan zur Kenntnis.