Efringen-Kirchen Wenn der Strommast im Garten steht

13 Gemeinden sind involviert. Die Hochspannungsmasten – insgesamt sollen 158 Masten auf einer Länge von 50 Kilometern erneuert werden – sind Rohrmasten und stammen aus den 1950er-Jahren. Sie hätten aufgrund ihres Alters die Grenzen ihrer Betriebsdauer erreicht, wie Hohberg mitteilte. Nicht nur die Masten, sondern auch die Stromleitungen mit einer Leistung von 380 und 220 Kilovolt werden getauscht. „Die Masten sind dementsprechend dann so ausgelegt, dass sie eine schwerere 380 Kilovolt-Leitung tragen können“, erklärte Hohberg. Mit den neuen Leitungen könnten künftig Schwankungen im Stromnetz ausgeglichen werden, die wegen der Energiewende erwartet werden, berichtete Oeltjenbruns.

Die Hochspannungsleitung verläuft von Binzen her kommend über die Bahn, durch Kirchen hindurch und dann weiter Richtung Istein. Da die neuen Masten rund 30 Meter neben den derzeitigen Masten errichtet werden, werde an den neuen Standorten die Umgebung kartiert, was die Flora und Fauna einschließe, so Hohberg. Im Zuge des Leitungsneubaus sollen elektromagnetische Felder und dazu das Knistern der sogenannten Koronaentladungen, das bei feuchten Wetterlagen auftritt, reduziert werden.

Die Bürger schilderten, dass ein Haus in der Gutenau, das aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammt, durch die Leitung überspannt wird – der Mast stehe im Garten. Unter der jetzigen Stromtrasse müsse bisher ein 90 Meter breiter Grünstreifen frei bleiben, der eigentlich die Möglichkeit einer Wohnbebauung am Ortsrand biete. Gewünscht wurde eine Verlegung der Stromleitung weg von der besiedelten Fläche. Als Alternative nannten die Betroffenen eine Parallelverlegung zur Autobahn. Bürgermeister Philipp Schmid pflichtete bei, dass auch die Gemeinde eine Südverlegung der Trasse begrüßen würde. Hohberg notierte sich den Vorschlag als Anregung, verwies aber insbesondere auf das Vogelschutzgebiet an der Autobahn, dass bei einer Trassenveränderung dann durchschnitten würde, was der betroffenen Bürgerin die Frage entlockte, ob wieder einmal der „Tierschutz vor dem Schutz der Menschen steht“. Gemeinderat Heinz Kaufmann wollte wissen, ob man beim Bau der Leitungen berücksichtige, dass manche Felder bestellt sein könnten. Zum Zeitfenster konnte Hohberg aber noch nichts sagen.

Weitere Informationen: www.transnetbw.de/de/netzentwicklung/projekte/rippolingen-istein/projektueberblick