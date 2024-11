Efringen-Kirchen: Widerstand und Entschlossenheit

Die beiden Gedenktage Allerheiligen und Volkstrauertag haben gemeinsam, dass den Toten gedacht wird. Während an dem kirchlichen Feiertag an die im zurückliegenden Jahr Verstorbenen gedacht wird, ist es beim staatlichen Feiertag, der eigentlich erst am Sonntag, 17. November, gefeiert wird, die Erinnerung an die Toten aus Kriegen und Gewalt. In Istein, wie auch in Huttingen, gibt es für beide eine gemeinsame Feier. „Das ist schon so, seit ich denken kann“, sagte Ortsvorsteherin Daniela Britsche. Die Menschen zwei Mal zu motivieren, auf den Friedhof zu kommen, falle schwer, daher würde die Feier auf den 1. November zusammengelegt.