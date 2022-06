Efringen-Kirchen Wie ein Steinbruch rekultiviert wird

Bereits jetzt läuft die Rekultivierung des Steinbruchs. 14,5 Hektar Wald, Wiesen, Magerrasen und Gehölz werden dabei entstehen. Weinberge indes werde es nicht geben, stellte Schmid klar und zitierte einen alten Winzer: „Wenn Du vo de Rebe us de Blaue siehsch, isch de Wii nit meh guet“. Der stellvertretende Werksleiter Werner Schmid hat den Weg zusammen mit Landschaftsplaner Wolfgang Röske und Forstrevierleiter Gerhard Schwab konzipiert. Vom Huttinger Friedhof aus via Obsthof Brändlin ging es zum oberen Einstieg. Dort gab Schmid einen kurzen Einblick in die Geschichte des Abbaus von Kalkstein in Istein und Umgebung. Bis in das Jahr 1797 lässt sich dieser Abbau zurück verfolgen, ursprünglich an Isteins Ortsrand, seit 1982 im „Kapf“. Mit dem benachbarten Abbaugebiet „Kalkgraben“ ist die Rohstoffversorgung des Werks Lhoist Germany Rheinkalk für die nächsten Jahrzehnte sicher gestellt.