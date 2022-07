Efringen-Kirchen Wie Kühe gehalten werden

Efringen-Kirchen. Der Seebodenhof öffnet am kommenden Wochenende, 16. und 17. Juli, seine Türen für die Aktion „Gläserne Produktion“ in Kooperation mit dem Fachbereich Landwirtschaft und Naturschutz des Landratsamts Lörrach und der neuen Online-Plattform Marktplatz Landkultur. Wie es in einer Mitteilung der Veranstalter heißt, bietet Gastgeber und Landwirt Heinz Kaufmann Führungen durch seine Milchvieh- und Hühnerhaltung, die Milchveredlung und die Bauernhof-Eisproduktion an. Am Samstag, 16. Juli, gibt es zusätzlich einen Bauernmarkt. Am Infostand des Landratsamts geht es am Sonntag, 17. Juli, um das Vermeiden von Lebensmittelverschwendung und um Kirschenanbau im Kreis Lörrach. Parallel zum Hoffest gastiert der Scenic Circus aus Berlin mit dem Stück „Aufleuchten“ vom 14. bis 17. Juli auf dem Seebodenhof.