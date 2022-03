Efringen-Kirchen Wie man mit Kindern trauert

Im Rahmen eines Themenelternabends im Kindergarten Egringen konnten sich Eltern und Interessierte beim Vortrag von Angelika Mauch und Sonja Hütter vom Team „Tapfere Herzen“ aus Lörrach informieren. Im Rahmen des Familienzentrums Lörrach bieten die ausgebildeten Kinder- und Jugendtrauerbegleiterinnen Angelika Mauch und Sonja Hütter mit der Erzieherin Kerstin Trefzer und Heike Braun, Helferin im Ruhestand, ehrenamtlich Trauergespräche und Trauergruppen für Familien und Kinder an.

Die Projektbeispiele und Praxiserfahrungen machen Mut. Sie zeigen, wie wichtig es ist, in Kontakt, in Berührung zu kommen und einen Raum zu öffnen, in dem sich Kinder und junge Menschen mit Lachen und Tränen, Fragen und Schweigen verstanden fühlen. Die Last, die mit Verlust, Sterben und Tod verbunden ist, kann miteinander leichter getragen werden, heißt es in der Pressemitteilung. Die geteilte Sorge erleichtert und setzt neue Perspektiven frei. In einer Abschlussrunde meldeten die Anwesenden zurück, wie gut ihnen der Abend gefallen hat und wie sie durch ihn bereichert wurden.