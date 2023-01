Efringen-Kirchen Wieder zusammenkommen ohne Abstand

Margrit Herr, Vorsitzende des Krankenpflegevereins Efringen-Kirchen und ehemalige FDP-Kommunalpolitikerin aus Efringen-Kirchen: Der kriegerische Angriff Putins gegen die Ukraine hat mich sehr betroffen gemacht. Er bringt soviel Leid und Tod auf dieses Volk auch mit Auswirkungen für ganz Europa.

Seit 50 Jahren besteht der Krankenpflegeverein. Statt einer großen Feier haben wir in der Vorstandschaft beschlossen, ein Fahrzeug für die Ersthelfer der Freiwilligen Feuerwehr zu kaufen. Die über viele Jahre erhaltenen Spenden konnten wir somit zum Wohl unserer Mitmenschen weitergeben. Es hat uns sehr gefreut, dass wir nach zwei Jahren Pandemie mit unseren Mitgliedern wieder einen Ausflug durchführen und auch zum Adventskaffee einladen konnten. Unserer neuen Bürgermeisterin Carolin Holzmüller wünsche ich viel Glück und Erfolg mit den Herausforderungen in diesem Amt.

Anja Schaffhauser, Fraktionssprecherin von Bündnis 90/Die Grünen im Gemeinderat Efringen-Kirchen und Polizeibeamtin: Wenn es auch gesundheitlich ein schweres Jahr für mich war, so habe ich gerade deshalb die Erfahrung machen dürfen, wie schön es ist, auf sein Team zurückgreifen zu können, und mit welcher Freundlichkeit die Ratskollegen aus den anderen Fraktionen mir entgegengetreten sind. Diese Unterstützung baut einen auf. Man hat das Gefühl, man wird durch die Zeit getragen.

Sehr schwierig war für mich der Vorfall mit dem „Reichsbürger“ im Februar. Das hat mich privat, beruflich und politisch betroffen: Ich hörte die Schüsse, der Polizist, der umgefahren wurde, ist ein Kollege von mir. Zugleich belastet es mich, dass wir Menschen für die Demokratie verlieren, dass Mitbürger dermaßen „abdriften“ in andere Realitäten. Gefreut hat mich die Wahl der Bürgermeisterin. Es macht mich stolz, dass die Efringen-Kirchener mit großer Mehrheit dieses Wagnis eingegangen sind, und hoffe, dass dieser Schwung uns mitnimmt in die kommende Zeit. Persönlich gucke ich sehr zuversichtlich ins neue Jahr: Es kann nur besser werden für mich.

Helmut Grässlin, Ortsvorsteher von Mappach: Ganz besonders war für mich der Start ins neue Jahr mit unseren fünf Kindern und allen Enkelkindern – das gehört zum Schönsten, was es überhaupt gibt! Mit Blick auf das vergangene Jahr bin ich dankbar für alles, was entstehen und wachsen konnte, nachdem die Einschränkungen der Corona-Pandemie endlich vorbei waren. Wir können uns wieder in großer Güte begegnen und hoffnungsvoll nach vorne schauen. Wenn ich den Krieg in der Ukraine sehe, ist das schrecklich und die Menschen tun mir leid. Wir können froh sein, dass wir in Frieden leben. Ich glaube, manchen ist das gar nicht richtig bewusst.

Linda Bürgin, Landwirtin und Kochbuchautorin aus Binzen: Beruflich gesehen war das Jahr eine Herausforderung durch die extremen Witterungsverhältnisse. Im Frühjahr nochmals späte Frostnächte, in denen wir mit Frostberegnung die Blüten der Obstbäume schützen mussten, und im Verlauf des Jahres die andauernde Trockenheit, die der Natur zu schaffen machte. Es war nicht einfach, immer gute Qualität am Stand auf dem Wochenmarkt oder im Hofladen anbieten zu können.

Schön war für mich, dass nach der Pandemie wieder Feste und Konzerte stattfinden konnten. Ein Höhepunkt für uns war das Hoffest am 31. Juli. Für mich als Übungsleiterin der TSG Ötlingen war es eine Erleichterung, dass wir ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen mit den Kindern Sport treiben konnten und wieder Turnfeste sowie Wettkämpfe auf dem Programm standen.

Insgesamt habe ich für mich das Jahr 2022 mit großen Veränderungen in unserer Gesellschaft gespeichert. Die Wertschätzung für kleine Dinge ist gestiegen, die Dankbarkeit für Menschen, die sich ehrenamtlich betätigen ist spürbarer geworden, das Miteinander und die Hilfsbereitschaft – natürlich auch im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine – ist bemerkenswert. Vieles wird nicht mehr als selbstverständlich angesehen.

Beatriz Schreiber, Vorstandsmitglied des SV Fischingen und Lehrerin: Was hat mich glücklich gemacht? Ich freue mich darüber, dass wir uns jetzt endlich nach Corona in der endemischen Phase befinden. Es geht weiter, die Lage beginnt sich zu normalisieren. Wir können im Sportverein Fischingen wieder normal agieren. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich unsere Mitglieder und Kursteilnehmer sehe. An unserem Gymnasium, dem Lise-Meitner-Gymnasium in Grenzach-Wyhlen, freue ich mich über meine Schüler, die jetzt beginnen, wieder eine normale Schulzeit zu haben und mich immer wieder mit ihrer Fröhlichkeit anstecken. Unsere ukrainischen Schüler beeindrucken mich – wie sie trotz ihrer schwierigen Situation die deutsche Sprache neu erlernen und nicht aufgeben. Was bereitet mir Sorgen? Natürlich die Situation in der Ukraine, die Weiterführung dieses schrecklichen Kriegs und die wirtschaftliche Situation in Europa. Ich hoffe, dass wir als Europäer gemeinsam diese Krise meistern und wachsen können, um irgendwann friedlich anderen Ländern die Hand reichen zu können.