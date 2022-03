Efringen-Kirchen Wintersweiler räumt auf

Mit dem Traktor ins Engebachtal

Der Traktor wurde gebraucht, um die Entfernung bis hinunter ins Engebachtal Richtung Welmlingen zu überbrücken. Knapp drei Stunden später waren 600 Liter Müll nicht mehr Bestandteil der Landschaft, darunter Stacheldraht, Metalleimer, Altglas, viele leere Hundekotbeutel und erstaunlicherweise nur vier Coronamasken. Das Altglas wurde direkt im Container entsorgt, den Rest transportiert der Werkhof ab.

Dass es nicht mehr Müll war, lag zum einen daran, dass die Initiatorinnen der Geländeputzete-Aktionen im Dorf, Eltje Wehrlin-Schmidt und Maya Jehle, 2020 und 2021 mit ihren Familien unterwegs gewesen waren. Zudem stellte Wehrlin-Schmidt fest: „Es ist schon merklich weniger geworden.“ Sie erinnerte sich an frühere Aktionen, bei denen man eine Trompete, ein Bettgestell oder einen Staubsauger gefunden hatte – oder Coffee-to-go-Becher: „Immer an derselben Stelle“. Der Mensch mit dem großen Kaffeedurst sei wohl mittlerweile weggezogen, schmunzelte sie. Wie sie erzählte, sei die Straße vom Fraunhofer Institut nach Wintersweiler einer der Orte, an denen man immer fündig würde.

Weniger Müll als in den Vorjahren

Anders war es an der Straße hinauf gen Bammerthüsli. Obwohl Sarah, Korbinian, Phineas , Aron und all die anderen die Straßenränder mit Argusaugen untersuchten, fanden sie kaum etwas. So blieb Raum für Gespräche, etwa über die Ähnlichkeit von Maisstängeln mit Knochen und Informationen wie: „Im Gehirn sind keine Knochen, die sind nur außendrum.“

Am Waldrand gab es dann ab der Ruhebank und rund um eine private Hütte Etliches, was nicht dorthin gehörte, einschließlich einer Feuerstelle, an der viele rußige Klavierbandscharniere an ein verbranntes Möbelstück erinnerten.

Von da an hatte die erwachsene Begleiterin Svenja Kauschinger mehr als die Verantwortung zu tragen. Auf dem Wichtelpfad dagegen war es recht sauber – vielleicht hatten die von den Kindergartenkindern bemalten Wichtel ja ein Auge auf „ihren“ Weg gehabt?

Würstchen, Weckli und Saft zum Abschluss

Zum Abschluss gab es am Sportplatz heiße Würstchen, Weckli und Saft für alle, und jedes Kind bekam zum Dank für seinen ehrenamtlichen Einsatz Gummibärchen und ein kleines Geschenk. Zur pädagogischen Wirkung der Aktion meinte die Ortsvorsteherin: „Ich glaube schon, dass das mal nachwirkt.“