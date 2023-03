Efringen-Kirchen Winzerfest steigt im Herbst wieder

Sorgen bereitete den Organisatoren, mindestens jeweils zwei Vertreter des TuS, des Musivereins, des Sängerbunds und der Natur- und Vogelfreunde, zunächst der Ersatz für das alte Festzelt. Denn der frühere Verleiher hat es wegen des darniederliegenden Festbetriebs in der Corona-Zeit jetzt dauerhaft vermietet. Ein erstes Angebot hätte mit einem dreimal so hohen Preis den kompletten Reingewinn der letzten Jahre verschlungen, berichtet Weber. Schließlich sei man sich aber doch mit einem günstigeren Anbieter einig geworden, rund 2000 Besucher passen auch in das neue, etwas schmalere Festzelt. Damit stehe nun endgültig fest: Das Winzerfest feiert diesen Herbst seine Rückkehr.

Musikverein heizt an zwei Abenden ein

Für die Neuauflage wollen die Veranstalter an die Erfolgsgaranten vergangener Jahre anknüpfen. Um am Samstagabend, an dem traditionell der Musikverein die Stimmung im Festzelt anheizt, nicht wie früher Leute abweisen zu müssen, gibt es in diesem Jahr eine Neuerung: Mit dem Freitag und dem Samstag wird das Blasorchester zwei Abende in Folge im Festzelt gestalten. Auf dem Programm stehe jeweils das gleiche Showprogramm, so Weber. Zwei bis drei Monate werde man dafür proben, und dann an den beiden Abenden alles geben – eine Riesenherausforderung.