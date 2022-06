Efringen-Kirchen „Wir müssen uns auch erst kennenlernen“

Tanja stammt aus einem kleinen Dorf bei Schytomyr, etwa 100 Kilometer westlich von Kiew. „Wir dachten nicht, dass der Krieg zu uns kommt. Aber in der Nacht zum 2. März haben die Russen Bomben auf unser Dorf geworfen. Unser Haus liegt neben einem großen Militärstützpunkt, und so hat es uns auch getroffen.“ Ihre Freundin, die in Polen wohnt, hatte sie schon seit Beginn des Krieges zur Flucht gedrängt. Aber Tanja wollte nicht weg von ihrem Mann und den Eltern.

Nach der Bombennacht hat sie aber gleich am Morgen die Koffer gepackt. „Ich war so in Panik, dass ich nur Windeln und etwas zum Anziehen für meine Tochter mitgenommen habe, für mich selbst nur eine Hose.“ Dann stieg sie in den Zug Richtung Westen, erst nach Polen und schließlich ins Markgräflerland. Täglich hat sie Kontakt zu ihrem Mann, der in der Landesverteidigung mithilft. „Wir dachten, wir kommen für zwei oder drei Wochen, jetzt sind wir schon drei Monate hier. Wir leben von Tag zu Tag. Wenn keine Bomben mehr fallen, gehen wir zurück.“

Trümmerberge, wo früher Häuser waren

Irina hat auf ihrem Handy Bilder ihrer zerstörten Heimat. Sie stammt aus Irpin, einer Stadt so groß wie Lörrach. Irpin und Butscha wurden bekannt durch fast vollständige Zerstörung und Gräueltaten der russischen Armee an der Zivilbevölkerung. Irina hat Tränen in den Augen, als sie die Trümmerberge zeigt, die vor ein paar Monaten noch die Häuser ihrer Familie waren.

Weitere Informationen: LeNa EK wurde vor einem halben Jahr gegründet, um das bürgerschaftliche Engagement im Ort zu fördern. Toleranz gegenüber Ausländern und Geflüchteten und die Völkerverständigung gehören zu den Satzungszwecken. Mit dem Begegnungscafé ist der Anfang gemacht, diese Ziele zu verwirklichen.