Efringen-Kirchen Wo die Feuerwehr ihre Heimat hat

Von Reinhard Cremer

Huttingen. Das Dorf Huttingen verfügt jetzt über ein Kindergartengebäude, in dem zwei Gruppen zu je 25 Kindern in einer modernen, freundlichen Umgebung betreut werden können. Die im Erdgeschoss der Halle eingerichtete Atemschutzwerkstatt dient allen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde. Sie besteht aus einem so genannten „Schwarzbereich“, in dem die schmutzigen Teile der Atemschutzausrüstung ähnlich wie in einer Geschirrspülmaschine gesäubert werden, und einem „Weißbereich“, in dem die Fertigstellung und Einsatzbereitschaft der Ausrüstungen erfolgt.