Efringen-Kirchen Wo Kicken zur reinen Gaudi wird

Erster Wanderpokal geht an „Der Greis ist heiß“

Gespielt wurde zuerst in drei Gruppen, dann in der KO-Runde, bei der jeweils der Verlierer ausscheidet. Nach rund fünf Stunden Spielzeit und fast 40 Begegnungen wurde dann das Finale zwischen den beiden Favoriten mit den Mannschaftsnamen „Wenn Bier, dann vom Fass“ und „Der Greis ist heiß“ ausgetragen, welches 2:3 endete. „Der Greis ist heiß“ konnte also am Ende bei der Siegerehrung den in diesem Jahr zum ersten Mal ausgelobten Wanderpokal in Empfang nehmen.

Um dem Gaudicharakter Rechnung zu tragen, wurde auch ein Sonderpreis für die beste Verkleidung vergeben. Er ging an die „Ü-30 Thekeprolete“. Die wurden im normalen Turnier Vierter hinter dem „Marc Jehle Racing Team“. Auf den folgenden Rängen beendeten die „Qatar Oilers“, „Die TORnados“, „Aldi Dubel“, „Vanessa & Die Schorleschlotzer“, „Schneggle“, „Real Litätsverlust“, „Autohaus Ernst & König GmbH“, „Greenkicker“, „Stiernackenkommando“, „Chlotzechaote“ und „Hof Hockers“ das Turnier.

Für das erste Isteiner Dorfturnier teilten die SVI-Veranstalter das Dorf in verschiedene „Zonen“ ein, die als „Straßenmannschaften“ gegeneinander antreten sollten. „Wir konnten sechs Teams mit bestens gelaunten, genau 48 Elfmeter-Schützen willkommen heißen“, freute sich Manuel Brkic am Sonntag.

Sonderpreise für beste Verkleidung

Im Finale des Dorfturniers standen sich nach 17 spannenden Partien „HVU“ (stand für „Hackevoll United“) und „New Street on the Klotz“ gegenüber. „HVU“ holte sich mit 4:2 den Premierensieg nebst Wanderpokal beim Elfmeter-Dorfturnier. Den Sonderpreis für die beste Verkleidung konnten die „Party Animals“ in Empfang nehmen. In der normalen Wertung wurden sie Fünfte hinter „HVU“, „New Street on the Klotz“, „Vorstadtkrokodilehodbachgeister“, „Die Strandkicker“ und vor dem Schlusslicht „Die Iiifallslose“. Turnierchef Manuel Brkic sprach abschließend von „einem schönen, sportlichen Festwochenende bei bestem Wetter und toller Stimmung ohne negative Zwischenfälle“. Er dankte den über 50 Helferinnen und Helfern aus dem SV Istein und natürlich auch den Teilnehmenden. „Wir werden auch 2023 wieder ein solches Doppel-Elfmeter-Turnier ausrichten“, sagte Brkic.