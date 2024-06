Efringen-Kirchen: Wohn-Projekt feiert gelungenes Sommerfest

Das Ganze hätte auch eine ausufernde Familienfeier sein können. „Wir bekommen viel Unterstützung“, freuen sich die beiden Sprecher. Es gebe Helfer aus dem Dorf, die jedes Mal dabei seien.

Das Speisenangebot war mit Pommes, Pizza und Eis etwas überschaubar – aber kaum an den Mann gebracht, schon verputzt. Denn sogar einen XXL-Pizzaofen hatten die Projektbewohner angeschafft. Es gab eine „Bar à Pastis“ und einen DJ sowie die Live-Musik-Umrahmung. Die „Socrul Band“ ist am frühen Abend an der Reihe, zwei Generationen spielen das, was man den Stil „galizischen Shtetl“ nennt („Städtlein“ auf jiddisch).

Wer übers Festgelände schlendert, trifft bekannte Gesichter, etwa den Ortsvorsteher aus Neuenweg: Es besuche sein Patenkind, wie Klaus Worms bereitwillig Auskunft gibt. Zum Leben und Wohnen auf dem Hof sagt er, es sei ein sehr strukturiertes und gewissenhaftes Miteinander.