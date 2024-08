Als Mindestgebot für einen ar hat der Isteiner Ortschaftsrat zwei Euro festgelegt, erklärt Kohler. Das kleinere Grundstück, das an die Wohnbebauung der Straße „Stockfeld“ grenzt, umfasst 18 ar, das größere 77 ar. Der Preis für die Grundstücke hänge auch von der Bodenbeschaffenheit ab, erläutert Kohler.

Eigene Äcker beachten

Das höchste Gebot, das er in seinen mehr als 20 Jahren, in denen er Verpachtungen begleitet, erlebt hat, waren acht Euro pro ar. Soviel wurde in den 13 Jahren, in denen er Verpachtungen für die Gemeinde Efringen-Kirchen betreut, allerdings noch nicht geboten. Kohler erklärt, dass die Preisvorschläge auch davon abhängen, wo die Landwirte ihre weiteren Äcker haben. „Haben sie ein Grundstück in der Nähe oder müssen sie erst hinfahren?“, sei eine der entscheidenden Fragen, wie viel die Landwirte als Pacht bieten.