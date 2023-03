Efringen-Kirchen Wohnraum entsteht in Egringen

Was lange währte, soll endlich gut werden. Am Donnerstag hat der Spatenstich im Baugebiet „Brühl“ in Egringen stattgefunden. Bei strahlendem Sonnenschein – was als gutes Omen gewertet wurde. Bürgermeisterin Carolin Holzmüller konnte mit ihrem ersten Spatenstich im Amt symbolisch das in die Tat umsetzen, was bereits ihre beiden Vorgänger Wolfgang Fürstenberger sowie Philipp Schmid beschäftigte, und insgesamt vier Bauamtsleiter – Siegfried Kurz, Klaus Lehmeyer, Marc Braun und aktuell Ulrich Weiß – in Atem hielt beziehungsweise hält.