Efringen-Kirchen Wunsch: Busse, die nach Bedarf fahren

Auf diese „Förderkulisse“ bezieht sich nun Landrätin Dammann, die die Efringen-Kirchener SPD über den Brief informiert hat, in ihrem Schreiben.

Vor allem abends und am Wochenende würden Verbindungen vom Bahnhof in Efringen-Kirchen in die Ortsteile fehlen, hatte die SPD in ihrem offenen Brief bemängelt. Ein Kulturleben ohne Auto sei so nur schwer möglich. Touristen, die hier ohne Auto ihren Urlaub verbringen (wollen), könnten die Angebote an Ferienwohnungen in den meisten Ortsteilen nicht nutzen. Dass die derzeitige Nahverkehrsplanung des Landkreises vorsieht, das Busnetz erst 2026 besser zu strukturieren und angebotsorientierter auszurichten, stoße aber nach wie vor auf Kritik im Ortsverein, merkt Armin Schweizer an.