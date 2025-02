Efringen-Kirchen: Zahl der Briefwähler liegt bei 36 Prozent

Wer am Sonntag selbst zur Wahl schreitet, für den gibt es zwölf Wahllokale – wohin der Wähler geht, steht in der Wahlbenachrichtigung, die jeder Wähler erhalten hat.

In Efringen-Kirchen gibt es eine Rufbereitschaft, demnach kann selbst am Samstag, 22. Februar, von 8 bis 18 Uhr, und am Sonntag, von 8 bis 15 Uhr, noch ein Wahlschein beantragt werden. Wem der Wahlschein nicht zugegangen ist, kann am Samstag, 22. Februar, von 8 bis 12 Uhr einen neuen erhalten. Am Freitag kann alles noch zu den Öffnungszeiten des Rathauses erledigt werden. Die Rufbereitschaft ist unter Tel. 0174/ 322 70 81 zu erreichen. Die Briefwahlunterlagen müssen bis 18 Uhr abgegeben sein – näheres steht in den Briefwahlunterlagen.