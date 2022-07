Efringen-Kirchen Zauberhaftes Zeltspektakel

Auf der anderen Seite bewegen sich die Artisten in ihrer Show ganz im Hier und Jetzt, etwa, was die Zirkusdisziplinen betrifft. Der chinesische Mast – eine Kletterstange, an der Ida Cramer als Paulas Freundin Elli mit verblüffender Leichtigkeit immer wieder bis hoch unter die Zirkuskuppel klettert – ist ein Gerät, das erst vor einigen Jahren auf den Zirkusbühnen Einzug gehalten hat. Das gleiche gilt für den fliegenden Mast, an dem Paula und Elli in einem wunderbar poetischen Duo ihre erwachende Liebe zueinander zum Ausdruck bringen. Auch das Trick-Spektakel „Diabolo“ gab es mit Sicherheit im damaligen Zirkus Busch noch nicht zu sehen. Tobias Schaller, der als gesetzter Philosophie-Dozent eben noch auf althergebrachte Art die lernbegierige Paula umworben hat, bringt mithilfe des fliegenden Kunststoff-Jojos plötzlich ordentlich Tempo in den Handlungsverlauf.

Akrobatik in der Luft und am Boden

Mit ihren vielfältigen akrobatischen Kunststücken, sei es in der Luft oder am Boden, und einer Körpersprache, der eine tänzerische Ausbildung anzumerken ist, verkörpert Marta Bataller Leiva als Paulas Mutter Constanze im Stück die (sterbende) Welt des „alten Zirkus“, der dann auch bald mit pathetischen Klängen zu Grabe getragen wird. Daniel Megnet interpretiert mit nachdenklicher Pose den Vater Paulas, dem sein Unternehmen nach und nach entgleitet.

Wer auf der Bühne ursprünglich welchen künstlerischen Hintergrund hat, ob nun Schauspieler, Artist oder Tänzer, lässt sich im Verlauf des Stücks nicht mehr genau sagen. Während der intensiven Proben haben sich die Künstler sichtlich von den anderen inspirieren und mitreißen lassen. Die Mitwirkenden seien es aber auch gewohnt, spartenübergreifend zu arbeiten, erläutert Regisseurin Sara Spennemann am Rande der Aufführung. Gesprochen – in vielen Sprachen – und gespielt hat am Ende jeder, mindestens einmal aber auch mit einem Zirkuskuststück in der Manege gestanden.

In ihrem Wunsch, die Grenzen festgelegter künstlerischer Darstellungsformen zu überschreiten, wissen sich alle Beteiligten mit der frühen Zirkusinnovatorin Busch einig. Die Aufgabe einer ganzen Zirkuskapelle übernimmt an einer Vielzahl von Instrumenten von der Geige über die Säge bis hin zur Mini-Drehorgel Kerstin Kaernbach, nur hin und wieder von anderen Akteuren unterstützt. Verfremdet, mit eigener Handschrift versehen, aber gut erkennbar erklingen immer wieder Zitate aus sehr bekannten Werken wie „Schwanensee“ oder dem „Donauwalzer“. Einfühlsam und hochflexibel begleitet die Musikerin die Darbietungen der einzelnen Künstler und offenbart dabei eine große stilistische Bandbreite.

Weitere Informationen: Die Aufführung im Zirkuszelt am Seebodenhof ist noch zu sehen am heutigen Samstag (15 und 19 Uhr) und morgen, Sonntag (11 und 15 Uhr), es gibt eine Pause mit Bewirtung. Tickets sind unter www.scenic-circus.de oder an der Tageskasse erhältlich. Zur gleichen Zeit gibt es auf dem Seebodenhof einen Bauernmarkt und einen „Tag der offenen Tür“ im Rahmen der „Gläsernen Produktion“.