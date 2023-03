Efringen-Kirchen Zehn Jahre Haft für Reichsbürger

Manfred J. aus Efringen-Kirchen, der im Februar vergangenen Jahres bei Efringen-Kirchen einen Polizisten umgefahren und ihn dabei schwer verletzt hat, ist vom Oberlandesgericht in Stuttgart zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt worden. Mit seinem Urteil, das am Freitag Vormittag verkündet wurde, folgte das Oberlandesgericht in Stuttgart dem Antrag der Bundesanwaltschaft. Diese hatte die Ermittlungen in dem Fall wegen seiner politischen Brisanz bereits im Juni an sich gezogen. Aufgrund seiner Überzeugung als „Reichsbürger“ erkannte der Verurteilte die Organe des Staates nicht an, und hatte Zeugenaussagen zufolge dazu aufgerufen, Polizisten zu „eliminieren“.