Efringen-Kirchen Zeitreise von 1920 bis heute

Zum Auftakt am Freitag hatte ein etwa zwölf Personen starkes Organisationsteam um den Vorsitzenden Steffen Lucaßen viel Arbeit und Zeit investiert, um einen Festakt der etwas anderen Art auf die Beine zu stellen. Bereits die Saalgestaltung in Weiß-Blau lockerte die Atmosphäre auf. Für Stimmung sorgten der Vereinsvorsitzende und das ideenreiche Programm, in dem auch noch vereinzelt Platz war für maximal fünf Minuten lange Grußworte der Gemeinde und einiger Sportverbände.

In seiner Begrüßung kündigte Lucaßen eine Zeitreise von den Anfängen im Jahre 1920 bis in die Gegenwart an. Mit szenischen Darstellungen live auf der Bühne, verbunden mit kleinen Filmen, gelang es unterhaltsam, die Geschichte des Vereins in Zeitsprüngen lebendig werden zu lassen.