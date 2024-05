Beim Ortschaftsrat rannte sie damit offene Türen ein. Für Ortsvorsteher Jörg Kratz sei klar gewesen, dass das Bild einen ehrenvollen Platz erhalten sollte. In der Ortschaftsratssitzung konnte er nun, für alle erkennbar, nach einem Jahr Vollzug melden. Gemeinsam mit Marianne Mück hatte Ruth Kallmann das Kunstwerk inzwischen von Staub und Rost befreit. Mit tatkräftiger Unterstützung durch Lothar Kallman sowie Hans-Jürgen Grauer und Jörg Kratz wurde das Bild anschließend im Rathaussaal an der bis dahin leeren Wand neben der Saaltür aufgehängt. Dort erinnert es nun an ein wesentliches Stück Kleinkemser Zeitgeschichte.