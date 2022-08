Efringen-Kirchen „Zöllner sind immer Spürnasen“

Spannend wird es, als das Röntgenbild des von Bittner eingelegten Koffers zwei Revolver anzeigt. „Das sieht voll cool aus“, findet Lina. Ein knallgelb lackierter Revolver dient als Trainingswaffe. Er ist schussunfähig und geht jetzt von Hand zu Hand. Danach erklärt Bittner, wozu der riesige Kran an der Hallendecke gut ist – etwa, wenn in einem Abfalltransporter wertvolles Kupfer unter einem Haufen Schrott versteckt wird. Diesen Schrott kann der Greifer des Krans anheben. Bis zu 3,7 Tonnen Gewicht schafft er. „Sieht aus wie ein Ufo“, findet Nereis, als Bittner die vier riesigen Greifarme öffnet.

Blick in die Asservatenkammer

Weiter geht’s in die Asservatenkammer oder „Kammer des Schreckens“. Als sich die Tür öffnet, halten sich viele die Nase zu: Hier riecht’s nach Raubtier. In der Kammer lagern unter anderem Waren, deren Einfuhr durch Private laut Artenschutzabkommen streng verboten ist: Ein Leoparden- und ein Zebrafell, große Meeresschnecken, Korallen, Suppenschildkrötenpanzer, Elfenbein in vielen Variationen, bunte Papageienfedern, eine Vogelspinne und ein Skorpion. „Der sieht voll krass aus“, findet ein Junge. Besonderes Interesse weckt der ausgestopfte Alligator. Bittner erzählt Geschichten dazu, erklärt, warum man all das nicht aus dem Urlaub mitnehmen darf und stellt klar: „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“.

Rauschgift und Waffen lagern hier nicht, doch außer Raubtieren gibt es hier Raubkopien wie die Spielkonsole „Polystation 64“. Als Bittner nach der Marke einer Jogginghose mit drei weißen Streifen fragt, sagen die Kids im Chor: „Adidas“. Die Hose ist eine Fälschung, ebenso wie die vermeintlichen Designerhandtaschen, -uhren und vieles mehr.

Zurück in der großen Halle liegt Schäferhund „Samba“ neben einer langen Kofferreihe. In einem Koffer ist eine Platte Haschisch versteckt, die „Samba“ in Windeseile erschnüffelt. „Samba“ ist einer der vielen Schutz- und Rauschgiftspürhunde, die Zollhundelehrwart Klaus Behringer seit Jahrzehnten ausbildet und betreut.

Ohne Hunde haben die Zöllner keine Chance

Behringer erzählt vom Fund eines Koffers aus gepresstem Kokain: „Ohne Hunde hätte man da keine Chance.“ Zudem bräuchten Zöllner ohne die Hilfe der Hunde viel zu lange, um das Gepäck von bis zu 30 Reisebussen täglich zu kontrollieren. „Samba“ ist ein braver, folgsamer Hund, doch auf Nereis’ Frage, ob man ihn streicheln darf, kommt von Behringer ein knappes: „Lieber nicht.“

Zuletzt gibt es Geschenke: Bastelbögen für Zollautos und Kellen, „Samba“-Buttons und Stofftaschen mit Röntgenkofferaufdruck.

Und was hat den Kindern wohl am besten gefallen? Die Antwort kommt wie aus einem Mund: „Die Kammer des Schreckens!“