Efringen-Kirchen: Zu wenig und zu teurer Wohnraum

Auch Marion Caspers-Merk beteiligte sich mit Beiträgen an den Thementafeln. Foto: Gudrun Gehr

80 Prozent der Befragten waren der Meinung, es gebe zu wenig Mietwohnungen, die meisten Personen bemängelten zu teure Mietwohnungen. Zudem meinten insgesamt 73 Prozent der Befragten, dass die Bauplatzpreise zu teuer seien.

Jugend will mehr Treffs und Freizeitangebote

Die Zielgruppe der Jugendlichen wünscht sich mehr Sport-/Freizeitangebote (31 Prozent) und mehr Treffpunkte zum Chillen/Jugendzentrum (28 Prozent). Auch die Senioren wünschen sich im Alter die Möglichkeit, zuhause wohnen zu bleiben, oder alternatives Wohnen. Besonders viele Befragte wünschten sich eine bessere Anbindung an den ÖPNV und einen besseren Radwegeausbau.

Ortsteile haben viele positiv besetzte Themen

Dominante Themen sind in Egringen die Landjugend, in Huttingen der Fußballverein, in Blansingen die Kirchenkonzerte, in Efringen-Kirchen das Sektfestival und der Weinbau, in Istein das Chlimsefest und der Isteiner Klotz. In Kleinkems ist das Vereinsleben vorrangig, in Mappach das Dämpfifest samt Idylle. In Welmlingen ist Trennung des Ortes durch die Bundesstraße und das Bulldog-Fest vorherrschend. In Wintersweiler dominieren die schöne Lage und die Feuerwehr. Insgesamt wurde das touristische Angebot im Gemeindeverband weniger gut bewertet. Gute Noten bekamen die Grund- und Realschule, die Musikschule, die Bildungsangebote der Mediathek und die Kleinkindbetreuung. Die ärztliche Betreuung in Efringen-Kirchen befanden 53 Prozent der Befragten als gut.

Die Kreuzeiche ist einer der Wunschorte der Einwohner

Beim anschließenden Workshop an den Tafeln im Foyer zu den Themenbereichen wurde von den Gästen lebhaft teilgenommen. Rege erfolgte ein Austausch zwischen den Teilnehmern, die auf Notizzetteln ihre Anregungen und Wünsche formulierten. Großes Interesse fanden die Tafeln mit den „Herzensthemen“, den „Unorten“ oder den „Lieblingsorten“. Herzensthemen waren hier Nachbarschaftshilfen, Generationentreff oder Vereinsbetreuung von Jugendlichen. Ein Besucher wünschte sich einen eigenen Ortschaftsrat für den Kernort von Efringen-Kirchen. Ein Teilnehmer wies darauf hin, dass täglich sieben Regionalexpress-Zugpaare Efringen-Kirchen ohne Stop durchqueren und fragte nach dem Sinn. Wunschorte waren die Kreuzeiche bei Welmlingen, die Isteiner Schwellen, das Kreuz bei Huttingen oder die Lette-Hütte bei Blansingen. Gewünscht wurden Baustile im ländlichen Stil, und nicht „Wohnbunker“, die Nachnutzung von Scheunen oder günstiger Wohnraum.

Die Zahlen zur Bürgerbefragung sind online, und die weitere Beteiligung ist auf der Internetseite Efringen-Kirchen.Gemeinde-entwickeln.de möglich.