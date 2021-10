Efringen-Kirchen Zuhören, helfen und ermutigen

Frage: Welche Aufgaben erfüllen Sie dabei inhaltlich und wie verläuft die Arbeitsteilung mit Ihren Kollegen?

In der Schulsozialarbeit werden unsere Aufgabenbereiche durch die Standorte klar definiert. Bisher war ich überwiegend mit Einzelfallhilfe beschäftigt: In Klassen war ich zudem je nach Bedarf tätig, was sich jetzt durch regelmäßige Termine festigt.

Darüber hinaus bin ich mit Herrn Mahler und Frau Walter im Gespräch und mit Kollegen anderer Schulen im fachlichen Austausch.

Die Offene Jugendarbeit bietet einen freien Raum für Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren, wo sie sein und sich entfalten können. Diesen betreue ich mit den Zielen, eine Vertrauens- oder Bezugsperson für die Jugendlichen zu sein oder zu werden. Zugleich geht es darum, Eigenverantwortlichkeit, Kritikfähigkeit und die Verantwortung und Solidarität gegenüber den Mitmenschen zu fördern.

Frage: Können Sie Ihren persönlichen Werdegang kurz skizzieren?

Die Schule habe ich in Darmstadt besucht, wo ich aufgewachsen bin. Nach einem Auslandsjahr in den USA habe ich mein Abitur ein Jahr verspätet 2014 absolviert. Daraufhin war ich ein Jahr in Lateinamerika, bevor ich nach Berlin gezogen bin und Praktika sowie ein FSJ gemacht habe, während ich auf einen Studienplatz wartete. Hier habe ich auch die Offene Jugendarbeit kennengelernt. Für Oktober 2016 bekam ich endlich den ersehnten Studienplatz der Sozialen Arbeit. Da dieser in Nordhausen in Thüringen war, zog ich dorthin. Meine Studienschwerpunkte waren systemische Konzepte, Diversity-studies sowie genderbezogene Themenfelder. Das Praxissemester absolvierte ich in der Suchthilfe in Berlin-Neukölln.

Frage: Wieso haben Sie sich für den Standort Efringen-Kirchen entschieden?

Ich bin mir nicht sicher, ob das eine bewusste Entscheidung war (lacht). Als ich mit dem Studium fertig war, wusste ich, dass ich an einen neuen Standort ziehen werde und habe mich in unterschiedlichen Regionen beworben. Beim Bewerbungsgespräch hatte ich ein gutes Gefühl. An welche Schule ich kommen würde, war noch unklar. Jetzt fahre ich jeden Tag mit dem Fahrrad in das schöne Markgräflerland.

Frage: Was mögen Sie besonders an Ihrem Job und was fordert Sie heraus?

Besonders gut gefallen mir an meiner Tätigkeit der Abwechslungsreichtum und die thematische Vielfalt. In der Schulsozialarbeit zeigt sich dies durch die Kombination aus beratender Tätigkeit im Einzelsetting bis hin zu Paar- oder Gruppensetting und die sozialpädagogische Gruppenarbeit. Hinzu kommen auch in der Offenen Jugendarbeit Projekte, AGs oder Workshops unterschiedlichster Themengebiete, orientiert an den Interessen und Bedarfen der Kinder und Jugendlichen. Das Prinzip der Freiwilligkeit ist mir wichtig. Gerne unterstütze ich Kinder und Jugendliche dabei, ihre Selbstwirksamkeit zu finden und auszubauen. Dabei sind die Probleme und Themen der Kinder und Jugendlichen so individuell wie ihre Lebensrealitäten. Auch die Elternarbeit mache ich sehr gerne. Insbesondere in der Offenen Jugendarbeit sehe ich auch die gesellschaftspolitische Wichtigkeit, der Jugend einen Raum zu geben, wo sie sich frei entfalten kann. Zwischen Zugehörigkeit und Abgrenzung ist für die Jugend häufig kein Raum da. Die Jugend ist aber eine so wichtige und fruchtbare Lebensphase. Gerne möchte ich dazu beitragen, Jugendliche in ihrer Teilhabe und Autonomie, in ihrem Selbstbewusstsein sowie kritischem Denken und gegenseitiger Solidarität zu fördern.

Als herausfordernd empfinde ich vor allem die fehlende Flexibilität durch den öffentlichen Nahverkehr. Allgemein denke ich, dass eine weniger aufgesplittete Tätigkeit – die Standorte betreffend – die Professionalität insofern fördern würde, als dass die Rahmenbedingungen klarer wären und stetigerer Beziehungsaufbau leichter möglich wäre. Beziehungsaufbau gilt als Grundlage meiner Arbeit.

Allgemein ist die Sozialarbeit stets durch fehlende gesellschaftliche Anerkennung oder Unwissen über die Tätigkeit herausgefordert. Ich persönlich habe Glück, da ich sowohl an der Schule als auch in der Offenen Jugendarbeit sehr gut aufgenommen wurde.

Frage: Welche Projekte sind derzeit in Planung?

Nach den Herbstferien soll an der Grundschule Egringen eine Tanz- und Bewegungs-AG ermöglicht werden. In der Offenen Jugendarbeit sind wir standortübergreifend in der Wiederrealisierung eines Filmprojekts, bei dem meine Kollegen vor und im Corona-Chaos schon tolle Vorarbeit geleistet haben. Wir freuen uns, wenn Jugendliche kommen und mitmachen wollen und ihre Ideen und Interessen einbringen.

Zudem versuche ich, Gelder für weitere Projekte zu akquirieren.