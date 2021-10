Efringen-Kirchen Zusätzlicher Aufwand zahlt sich aus

Von Ralph Lacher

Welmlingen. Die Feuerwehr hatte den Platz zwischen Rathaus und Festplatzüberdachung herbstlich dekoriert sowie für die Bewirtung alles passend hergerichtet. Um die 3 G-Regel kontrollieren zu können, gab es eine Absperrung aus Bauzaun-Elementen und einen Pavillon, in dem Floriansjünger die 3 G-Regel überprüften. Dabei gab es zu den Stoßzeiten am Samstagabend und am Sonntag über Mittag zwar gewisse Schlangen. Gemurrt wurde aber nicht. „Wir nehmen den gewissen Mehraufwand gerne in Kauf“, sagte Abteilungskommandant Benjamin Wasmer. Und Besucherin Janina Rübin aus Binzen, die mit der Familie in Welmlingen war und mit den Kids Mayla und Nora für Waie, Wienerle und Suppe anstand, freute sich sehr darüber, dass man in Welmlingen keine Mühen gescheut habe. „Wir alle wollen ein Stück normales Leben zurück“, sagte auch Ortsvorsteher Richard Ludin. Die Feuerwehr erlebte auch einen Andrang, wie sie ihn sich nach Einschätzung von Wasmer so nicht erhofft hatte.