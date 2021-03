Efringen-Kirchen Zusammenhalt in schweren Zeiten

Geradeaus führt der Weg dann in Verlängerung der Kirchstraße aus dem Dorf hinaus zur ersten Station.

Diese wird – wie auch die übrigen Stationen – von einem Holzkreuz markiert. Zudem gibt es laminierte Plakate mit weiteren Informationen und Anregungen. So wird beispielsweise erklärt, dass man mit dem Handy über QR-Codes auch auf Musik, die zur österlichen Botschaft passt, zugreifen kann. Darüber hinaus gibt es Lesestoff zum Mitnehmen.

Organisation als gemeinschaftliche Leistung

Das Aufstellen der Holzkreuze sei verhältnismäßig schnell abgelaufen, blickt der Diakon zurück. Nur wenige Tage waren dazu nötig. Die Gestaltung der einzelnen Stationen lag in den Händen kleiner Gruppen und nahm mehr Zeit in Anspruch. „Wir sind auf die Leute zugegangen und haben gefragt, ob sie Interesse haben, mitzumachen“, erklärt Stisi. Und viele hatten Interesse.

Das Ergebnis sind ganz unterschiedlich gestaltete Stationen auf dem Rundweg bei Mappach, bei denen jeweils eine andere Facette der Hoffnung und des Miteinanders betont wird.

Die Gemeinschaft, die bei der Organisation an den Tag gelegt wurde, zeigt sich auch während eines kleinen Spaziergangs, bei dem Stisi einige der Stationen näher erläutert. Immer wieder kommen Mappacher, die sich an der Aktion beteiligt haben, vorbei. „Ich habe noch einige Steine dazugelegt“, sagt etwa eine Frau, die gerade auf dem Weg zurück ins Dorf ist. Die Steine, die sie meint, liegen etwas weiter oben auf dem Osterweg. Sie sind Teil einer Station, bei der die Besucher symbolisch ihre Last ablegen können. So besteht die Möglichkeit, seine Sorgen und Nöte mit einem Edding auf einen der vorhandenen Steine zu schreiben. Es ist eine besondere Station, weil auf sehr direkte Weise deutlich wird, was die Menschen gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bewegt. Innere Unruhe, Langeweile, finanzielle Not und die Gesundheit finden sich als Themen auf den Steinen wieder. Zugleich zeigt das Zusammenlegen der symbolischen Lasten aber auch auf eindringliche Weise, dass gerade in der Pandemie niemand mit seinen Sorgen allein ist.

Der Kirchengemeinderat Bad Bellingen, Blansingen, Kleinkems und Welmlingen lädt Interessierte dazu ein, am Ostersonntag und Ostermontag auf dem Rundweg durch Blansingen Ostern zu erleben - vorbehaltlich des Bestehenbleibens der Zusage vom Ordnungsamt. „Entdecken Sie an zehn gestalteten Stationen die Ostergeschichte. Es gibt unter anderem einen Ort zur Andacht, einen kleinen Segen, Abendmahl und ein Osterlicht“, heißt es in einer Mitteilung. „Sie können den Weg allein, zu zweit oder mit Ihrer Familie begehen. Bringen Sie für Ihre Kinder gerne ein Sammelkörbchen mit.“

Die Kirche St. Peter in Blansingen wird von 9 bis 18 Uhr geöffnet sein und ist Start- und Endpunkt. Parkmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

Es wird darum gebeten, die tagesaktuellen Corona-Vorschriften einzuhalten.

Die Kirchengemeinde freut sich über Bilder und Feedback per E-Mail an blansingen@kbz.ekiba.de.