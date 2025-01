Efringen-Kirchen: Zusammenlegung ein große Chance für die Feuerwehr

Rückblick: Die Einsätze in beiden Dörfern, sowie auch einige Übungen, habe man im vergangenen Jahr gemeinsam mit den Kameraden aus Blansingen absolviert, sagte der Kommandant, da in Welmlingen zu wenig Personal vorhanden sei. Schailin merkte dazu an: „Bis jetzt sind wir noch eigenständig, und daher wünsche ich mir, das wir als Truppe so zusammen bleiben solange wie es geht.“ Im Rückblick erwähnte der Kommandant Veranstaltungen wie Maifest, Papier- und Schrottsammlungen, Helferessen und Weihnachtsfeier.

Mit Katharina Aldag, freute sich Schailin, konnte man eine neue Kameradin in den Reihen der Aktiven begrüßen.