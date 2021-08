Efringen-Kirchen Zwei Brüder und ihre Werke

Von Zoë Schäuble

Efringen-Kirchen. Für die Gemeinde hat der deutsche Maler und Schriftsteller Hermann Burte eine besondere Bedeutung. In der Straße seines Namens, die von der Hauptstraße in Efringen abzweigt, hat der Künstler von 1956 bis 1958 gewohnt. Ebenfalls 1958 wurde Burte zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt. Diese Ernennung zog in den nachfolgenden Jahren einiges an Kritik nach sich. Denn der Maler gilt spätestens seit 1912 als ein Verfechter der völkischen Ideologie und später als Anhänger nationalsozialistischer Ideen. Die Themenführung durchs Museum solle, so SPD-Ortsvereinsvorsitzender Armin Schweizer, der Aufklärung im Nachgang an die Umbenennung der Halle dienen. „Zudem sollte sie noch einmal die Hartnäckigkeit der SPD deutlich machen, an der Burte-Verehrung im öffentlichen Raum Kritik zu üben, sei es an seiner Ehrenbürgerschaft, am Namen der Gemeindehalle oder an der nach ihm benannten Straße.“