Den Stand zum Feuerwehrbedarfsplan gab Carolin Holzmüller in der Gemeinderatssitzung im Rahmen der Bekanntgaben der Verwaltung preis. Beim Feuerwehrbedarfsplan mit Standortkonzeption fand nach Worten der Bürgermeisterin zum Abschluss der Datenerhebung ein Workshop gemeinsam mit der Feuerwehrführung, den Abteilungskommandanten, den Ortsvorstehern und der Bürgermeisterin statt. Die Arbeit sei konstruktiv, sachlich und engagiert gewesen. Dabei galt es Zahlen, Daten, Fakten zu den Gerätehäusern und möglichen Standortvarianten durchzusprechen. „Eine Variante mit vier Standorten wurde genauer analysiert und in Kleingruppen auf Schwächen und Stärken geprüft“, sagte Holzmüller. Die Ergebnisse, unter anderem eine Variante mit Verschiebung des Standortes ,,Auf dem Korb’’ und eine dadurch entstehende Drei-Standorte-Variante, würden vom beauftragten Unternehmen geprüft und in konkrete Vorschläge umgearbeitet. Ferner wurden die Grundlagen zur Methodik der Bedarfsplanung besprochen. „Die Vorschläge werden nichtöffentlich in einer Mitgliederversammlung der Feuerwehr und dem Gemeinderat vorgestellt“, sagte Holzmüller über den Termin, der voraussichtlich im September ist. Danach wird in einer Umfrage die Akzeptanz in der Feuerwehr für die Varianten abgefragt.