Efringen-Kirchen Zwei neue Azubi-Plätze

Im Rahmen der beruflichen Einführungswoche bei Lhoist Germany, die vom 10. bis 14. August im Paul-Ludowigs-Haus in Wülfrath stattfand, wurden die 31 Berufsanfänger in das breit gefächerte Produktportfolio des Unternehmens eingeführt. Oberste Priorität hat das Thema Sicherheit bei Lhoist — die Aushändigung der persönlichen Schutzausrüstung für jeden Azubi, eine Sicherheitsunterweisung zum Verhalten im Werk sowie ein Vortrag zum Thema Arbeitssicherheit waren deshalb Pflicht. Weiterhin auf dem Programm standen die Rechte und Pflichten der Azubis während der Ausbildung, das Thema Umweltschutz, ein Blick ins Labor sowie der Erfahrungsaustausch mit Auszubildenden aus dem zweiten und dritten Lehrjahr. Die komplette Produktionskette lernten die Berufsanfänger mit dem Programmpunkt „Lhoist Germany Rheinkalk live!“ kennen, der auch das Highlight der Einführungswoche bildete: eine zweistündige Busfahrt in den Steinbruch mit Sprengung und anschließender Besichtigung des Kalkwerks Flandersbach.

Trotz Covid-19 hat das Unternehmen dieses Jahr über 30 Prozent mehr Auszubildende als im Vorjahr eingestellt. Hintergrund hierzu ist unter anderem die gewerbliche Ausbildung in Wülfrath: Hier wurden zusätzlich drei Ausbildungsplätze als Industriemechaniker sowie ein weiterer Ausbildungsplatz als Elektroniker geschaffen. Neu in diesem Jahr: Lhoist bildet nun auch Fachkräfte für Metalltechnik aus, wofür erstmalig ein Ausbildungsplatz besetzt werden konnte. Eine Erweiterung der Ausbildungsberufe kann zudem der Lhoist-Standort Istein verzeichnen: Dort wird ein Maschinenbaustudium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Lörrach (DHBW) sowie die Ausbildung als Kaufmann/frau für Büromanagement angeboten. „Wir sind sehr froh und stolz zugleich, dass wir jungen Menschen auch in diesen schwierigen Zeiten extrem gute Perspektiven bieten können“, sagte Philipp Niemann, Geschäftsführer bei Lhoist Germany.