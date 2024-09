Efringen-Kirchen: Zwei Showabende entlasten die Organisation

Festbeginn am Freitag

Das Fest beginnt traditionell mit dem Handwerkeressen am Freitag, 27. September, welches von 11 bis 15.30 Uhr angeboten wird. Der Showabend mit dem Musikverein Efringen-Kirchen startet am Freitag und Samstag jeweils ab 20 Uhr, wobei das Festzelt für den Einlass ab 18 Uhr geöffnet wird. Zur Eröffnung am Freitag kommen Bürgermeisterin Carolin Holzmüller und die Markgräfler Weinprinzessin Tina Glur.