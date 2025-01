Efringen-Kirchen: Zweimal Gold für Nachwuchs

Geehrt wurden die Jungmusiker Elena Möllendorf und Silas Keller, die beide im Vorjahr das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Gold erreicht hatten. Dörpfeld wies darauf hin, dass es sich hier um die höchste Auszeichnung der BDB-Bläserjugend handelt, als erster Höhepunkt der musikalischen Laufbahn. Flötistin Elena Möllendorf hatte 2019 das bronzene, und 2021 das silberne Leistungsabzeichen erlangt. Ebenfalls ist sie Notenwartin im Jugendorchester und in der theoretischen Zöglingsausbildung tätig. „Goldjunge“ und Klarinettist Silas Keller nahm 2022 am Silberkurs bei der Musikakademie Staufen teil. Den Bronze-Kurs hatte er bereits „übersprungen“.

Es gab weitere Ehrungen. Jungmusiker Justus Müller, Trompete, der im Vorjahr das Silberne Leistungsabzeichen erlangte, David Meininger, der bei den „Flöten-Kids“ eingestiegen war und zwischenzeitlich als Klarinettist musiziert, erhielt ebenfalls das Silberne Leistungsabzeichen. Zudem geehrt wurde Schlagzeugerin Amelie Dörpfeld mit dem bronzenen Leistungsabzeichen.