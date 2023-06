Efringen-Kirchen Zwillingsschwestern spielen vierhändig

Sieben erste Preise im internationalen Bereich

Das Klavierduo wurde insgesamt bei sieben internationalen Wettbewerben mit dem ersten Preis ausgezeichnet. 2019 erhielten sie beim XXI. Schubert-Wettbewerb für Klavierduos in Tschechien den ersten Preis in der Kategorie bis 21 Jahre und gingen auch 2020 aus dem internationalen Wettbewerb „Gianluca Campochiaro“ in Sizilien als Sieger (Primo Premio Assoluto) in der Kategorie Klavier vierhändig hervor. Beim Ilmari-Hannikainen-Kammermusikwettbewerb in Finnland waren sie mit dem zweiten Preis das bestplatzierte Klavierduo. Im Oktober 2020 wurden Auguste und Ieva Petkunaite mit dem ersten Preis beim Internationalen Interpretationswettbewerb Verfemte Musik ausgezeichnet.

Das Klavierduo Petkunaite konzertierte bereits in Litauen, Deutschland, Finnland, Tschechien und Italien. Dazu gehören Auftritte mit dem Symphonieorchester Jyväskylä (Finnland), dem Symphonieorchester Kaunas (Litauen) und dem Münchener Kammerorchester (Deutschland) als Semifinalistinnen bei dem 70. ARD-Musikwettbewerb in München.