Efringen-Kirchen Zwischen Schutz und Teilhabe

Zugang haben inzwischen nur noch Besucher, deren Angehörige sich als Bewohner des Seniorenzentrums in der Palliativ-Phase befinden. „Selbstverständlich ist der Besuch in dieser Situation weiterhin möglich“, erklärt Bivort. Allerdings bleiben die Besucher dabei streng getrennt von den übrigen Bewohnern.

Ebenso streng getrennt ist die Tagespflege, die – Stand Mittwoch – noch geöffnet bleiben kann. „Es gibt Leute, die schlicht darauf angewiesen sind“, erklärt die Leiterin des Seniorenzentrums. Auch dort habe man entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Einige ältere Menschen, die sich beispielsweise kürzlich noch im Elsass aufgehalten haben, hätten zudem von sich aus in der derzeitigen Situation auf den Besuch der Tagespflege verzichtet.

Angehörige und Bewohner reagieren mit Verständnis

Auf die nun im Seniorenzentrum ergriffenen Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus hätten sowohl die Angehörigen als auch die Bewohner verständnisvoll reagiert, berichtet Bivort. Für die Bewohner bedeutet der Verzicht auf Besuche allerdings nicht nur Schutz vor einer möglichen Ansteckung, sondern auch einen Verlust hinsichtlich ihrer sozialen Kontakte.

Weil diese für die Bewohner von großer Wichtigkeit sind, versucht man im Seniorenzentrum unter normalen Umständen, die älteren Menschen so weit wie möglich am gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde teilhaben zu lassen. Das scheint in der aktuellen Situation aber kaum mehr möglich. Zum einen, weil der Schutz der Bewohner Vorrang hat, zum anderen, weil das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde inzwischen größtenteils zum Erliegen gekommen ist. „Gleichzeitig haben die Bewohner das Bedürfnis, sich darüber auszutauschen, was passiert“, berichtet Bivort.

Seitens des Betreuungspersonals reagiert man mit zusätzlichen Angeboten: Es gebe beispielsweise gemeinsame Gespräche oder sogenannte Zeitungsrunden, in denen man sich über die Nachrichten austauscht. „Die Bewohner sind sehr interessiert“, berichtet Bivort, die auch selbst solche Gesprächsrunden gestaltet. „Sie wollen wissen, woher das Virus kommt, oder warum es sich so schnell verbreitet.“ Vor diesem Hintergrund könne man die Gespräche nutzen, um die aktuellen Entwicklungen zu beleuchten.

Damit wiederum gelingt es den Betreuungskräften, die Bewohner in der derzeit schwierigen Situation so weit wie möglich am gesellschaftliche Leben teilhaben zu lassen. Denn das dreht sich derzeit eben in fast allen Bereichen um das Thema „Corona“.